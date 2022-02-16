Üye Girişi
FETÖ'den ihraç komiser çiftliğin gider çukuruna düşerek öldü - Son Dakika

FETÖ'den ihraç komiser çiftliğin gider çukuruna düşerek öldü

16.02.2022 09:48

Adana Emniyet Müdürlüğünde görevliyken FETÖ ile irtibatlı olduğu öne sürülerek meslekten ihraç edilen ve aranması olan eski komiser, bir çiftliğin gider çukuruna düşerek hayatını kaybetti.

Adana Emniyet Müdürlüğünde görevliyken FETÖ ile irtibatlı olduğu öne sürülerek meslekten ihraç edilen ve aranması olan eski komiser, bir çiftliğin gider çukuruna düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Sarıçam ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, FETÖ'den aranması olan Mehmet Kargın (48) Çamlıca Mahallesi'nde bir hayvan çiftliğindeki arkadaşının yanına gitti. Ancak Kargın burada gider çukuruna düştü. Çiftlikte bulunanların yardımıyla Kargın, gider çukurundan çıkarıldı. Bu sırada olay yerine de sağlık ekipleri çağrıldı.

Ekiplerin yaptığı kontrolde Kargın'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Bunun üzerine Adana İl Jandarma Komutanlığı olayla ilgili çalışma başlattı. Kargın'ın cenazesi ise otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Daha sonra Kargın'ın cenazesi yakınları tarafından alınıp toprağa verildi.

Mehmet Kargın, Adana Emniyet Müdürlüğünde komiser olarak görev yaparken FETÖ ile bağlantısı olduğu öne sürülerek 13 Ağustos 2016 tarihinde gözaltına alınıp 21 ay tutuklu kalmıştı. Kargın gözaltına alındığında "Biz utanacak bir şey yapmadık" diye tepki göstermişti. Daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Kargın'ın FETÖ'den aranması olduğu öğrenildi.

(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya/ İHA)

FETÖ'den ihraç komiser çiftliğin gider çukuruna düşerek öldü
FETÖ'den ihraç komiser çiftliğin gider çukuruna düşerek öldü
FETÖ'den ihraç komiser çiftliğin gider çukuruna düşerek öldü

YORUMLAR
500

Fetullahçı Terör Örgütü, Komiser, Sarıçam, Adana, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel FETÖ'den ihraç komiser çiftliğin gider çukuruna düşerek öldü - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:44 Henüz 4 aylıktı, kemikleri kırıldı, vücudunda sigara söndürüldü! Yağmur bebeğin ölümünden kim sorumlu?
10:39 Camiye gelen elektrik faturasına imamdan esprili yanıt: Bundan sonra hiç kimse bana 'Sizin camiden elektrik alamıyorum' demesin
10:34 Buket Aydın eski sevgilisi Emir Sarıgül'e maymunlu gönderme yapmıştı! Beklenen açıklama geldi
10:31 ABD Başkanı Biden'dan füze çıkışı: ABD ve NATO'nun Ukrayna'da füzesi bulunmuyor
10:30 Özgeçmişinde 22 proje var! Dünyanın en iyi üniversiteleri sıraya girdi
10:28 Markete otomobiliyle girdi! Fren yerine gaza basan şaşkın sürücünün o anları
10:27 Kovalamaca nehirde bitti! Peşindekilerden kurtulmak için can havliyle nehre atladı, her yerde aranıyor!
10:25 Messi şaşırttı: Şampiyonlar Ligi'nin en fazla penaltı kaçıran ismi oldu!
10:24 2 yıldır kayıptı! 6 yaşındaki çocuğu, evin bodrum katında tutuyorlarmış
09:54 Atakum'da 8 milyonluk naylon fatura vurgunu! Teftiş Kurulu tarafından belgelendi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 10:56:54. #1.11#
SON DAKİKA: FETÖ'den ihraç komiser çiftliğin gider çukuruna düşerek öldü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement