FETÖ'den ihraç öğretmen tutuklandı - Son Dakika
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FETÖ'den ihraç öğretmen tutuklandı

06.06.2022 15:16
FETÖ'den ihraç öğretmen tutuklandı

Denizli'de Bank Asya'da hesabı bulunan ve Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen ihraç öğretmen çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Denizli'de Bank Asya'da hesabı bulunan ve Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen ihraç öğretmen çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar ile "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü" ile ilgili olarak çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan, Bank Asya'da hesabı olan ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen ihraç öğretmen yakalandı. İşlemleri tamamlanan öğretmen çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Bank Asya, Denizli, ByLock, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa FETÖ'den ihraç öğretmen tutuklandı - Son Dakika

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