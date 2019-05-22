Son Dakika Haberleri: Fetö'den İhraç Olan Sahte Kimlikli Öğretmenlere Operasyon: 14 Gözaltı

Fetö'den İhraç Olan Sahte Kimlikli Öğretmenlere Operasyon: 14 Gözaltı

6 saat önce

Isparta'da FETÖ soruşturması kapsamında kamudan ihraç olduktan sonra, özel eğitim kurumlarında sahte kimlikle özel ders verdikleri ve yeni yapılanma içinde oldukları öne sürülen 14 eski öğretmen gözaltına alındı.

Fetö'den İhraç Olan Sahte Kimlikli Öğretmenlere Operasyon: 14 Gözaltı, System.String[]
Isparta'da FETÖ soruşturması kapsamında kamudan ihraç olduktan sonra, özel eğitim kurumlarında sahte kimlikle özel ders verdikleri ve yeni yapılanma içinde oldukları öne sürülen 14 eski öğretmen gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin ortaya çıkarılması amacıyla Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'nce operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, 'FETÖ/PDY üyesi olmak' suçundan daha önce haklarında adli işlem yapılan Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile öğretmenlikten ihraç edilen, farklı adli makamlarca halen aranan örgüt üyelerinden Isparta'da 'Özel eğitim ve öğretim kursu' adı altında kayıt dışı görev yaptıkları tespit edildi.

YENİ ÖRGÜTSEL YAPILANMAYA GİTTİKLERİ ANLAŞILDI Şüphelilerin sahte kimlik kullanarak merdiven altı apartman dairelerde özel ders verdikleri ve bir özel eğitim kurumunun odak haline geldiğini tespit eden KOM Polisi ayrıca, şahısların örgütsel dayanışma içinde oldukları, birlikte hareket ettikleri ve yeni yapılanma içerisinde olduklarını saptadı.

14 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI Isparta polisinin farklı mahallelerdeki hücre evlerine eş zamanlı olarak düzenlediği baskınlarda toplam 14 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi. Polis ekiplerince, şüphelilerden elde edilen dijital materyaller, sahte kimlikler ve dokümanlara el konuldu. Öte yandan, soruşturma sürerken, emniyetteki şüphelilerin sorgularının ise devam ettiği öğrenildi.

(Feti Kılıç/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 11:20 Kaynak: İHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü Oyuncuyu da Tuzağa Düşüren Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi Müge Anlı ile Tatlı Sert Programındaki Minik Ecrin Olayı İzleyicilerin Kanını Dondurdu! İşte YSK'nin İstanbul Kararına Karşı Çıkan 4 Üyenin Muhalefet Şerhi ABD, Türkiye'nin Güvenli Bölge Talebine Yanıt Verdi: Yapabileceğimizi Sanmıyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.5.2019 06:00:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fetö'den İhraç Olan Sahte Kimlikli Öğretmenlere Operasyon: 14 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]