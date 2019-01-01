Son Dakika Haberleri: Fetö'den Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Zanlı Yakalandı

Fetö'den Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Zanlı Yakalandı

55 dakika önce

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yakalandı.

Fetö'den Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Zanlı Yakalandı, System.String[]
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan A.N'nin Kapaklı'da olduğu bilgisine ulaştı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından zanlı Cumhuriyet Mahallesi'nde saklandığı yerde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 04:58 Kaynak: AA

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