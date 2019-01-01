Fetö'den Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Zanlı Yakalandı
55 dakika önce
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yakalandı.
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı Tekirdağ
'ın Kapaklı
ilçesinde yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği ekipleri FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan A.N'nin Kapaklı'da olduğu bilgisine ulaştı.
Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından zanlı Cumhuriyet Mahallesi
'nde saklandığı yerde yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 04:58 Kaynak: AA
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