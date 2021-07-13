FETÖ'den kırmızı listeyle aranıyordu, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede öldü - Son Dakika

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Kırmızı listede aranan firari FETÖ'cü Mehmet Ali Şengül, Almanya'da öldü. Başına 10 milyon lira ödül konulan Şengül'ün Hessen eyaletindeki bir hastanede 3 aydır koronavirüs tedavisi gördüğü öğrenildi.

GÜLEN'İN YERİNE GEÇECEK İSİM OLARAK GÖSTERİLİYORDU

Fetullah Gülen 1966 yılında örgütü kurduğunda yakınındaki 14 kişiden biri olan Şengül, elebaşı öldükten sonra yerine geçecek isim olarak gösteriliyordu. Mehmet Ali Şengül, FETÖ'nün Türkiye'deki kumpas operasyonlarını koordine edip yöneten "Başyüceler" ya da "İstişare Heyeti" olarak da bilinen "Karanlık Kurul" içerisindeydi.

ÖZCAN'LA LİDERLİK KAVGASI

Gülen'in 1999'da örgütün asker-polis sorumlusu olan Şengül, 2001'de örgütün Orta Asya sorumlusu olarak görevlendirilmişti. Örgütün Türkiye imamı Mustafa Özcan'la liderlik çekişmesi yaşayan Şengül, örgütün Uzakdoğu imamlığını da yürütmüştü.

Şengül'ün örgüt içinde tayin, terfi ve yönlendirmelerin yapıldığı istişare heyetinde olduğu, FETÖ çatı iddianamesinde de yer almıştı. Yeni Şafak'ın haberine göre 15 Temmuz'dan önce firar eden Şengül hakkında "silahlı terör örgütü yöneticiliği" ve "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" başta olmak üzere birçok suçtan yakalama kararı bulunuyordu.