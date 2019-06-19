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FETÖ'den meslekten ihraç edilen öğretmen tutuklandı

1 saat önce

Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında daha önceden meslekten ihraç edilen eski öğretmen tutuklandı.

FETÖ'den meslekten ihraç edilen öğretmen tutuklandı, System.String[]
Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında daha önceden meslekten ihraç edilen eski öğretmen tutuklandı.

Niğde'de FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde daha önceden meslekten ihraç edilen eski öğretmen F.Ö. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Hakkında 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan F.Ö. ifadesinin ardından Niğde Kapalı Cezaevine gönderildi. - NİĞDE
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 12:14 Kaynak: İHA
Niğde, 3. Sayfa
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