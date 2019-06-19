FETÖ'den meslekten ihraç edilen öğretmen tutuklandı
1 saat önce
Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında daha önceden meslekten ihraç edilen eski öğretmen tutuklandı.
Niğde
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 12:14 Kaynak: İHA
'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında daha önceden meslekten ihraç edilen eski öğretmen tutuklandı.
Niğde'de FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde daha önceden meslekten ihraç edilen eski öğretmen F.Ö. Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Hakkında 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan F.Ö. ifadesinin ardından Niğde Kapalı Cezaevine gönderildi. - NİĞDE
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