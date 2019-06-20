FETÖ'den savcıya teslim olan kadının ByLock kaydı ortaya çıktı
45 dakika önce
Samsun'da Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan bir kadın adliyeye giderek savcıya teslim olduktan sonra polis tarafından gözaltına alınıp yapılan araştırmada ByLock kaydının bulunduğu ortaya çıktı.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 02:25 Kaynak: İHA
'da Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan bir kadın adliyeye giderek savcıya teslim olduktan sonra polis tarafından gözaltına alınıp yapılan araştırmada ByLock kaydının bulunduğu ortaya çıktı.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan ve örgüte ait dershanede memur olarak çalıştığı öğrenilen N.Ö. adlı kadın bu sabah Samsun Adliyesine giderek soruşturmayı yürüten terör savcısına teslim oldu. N.Ö. Samsun Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından adliyede gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. N.Ö. adlı kadının yapılan araştırmada Bylock kaydının bulunduğu, örgüte müzahir Beyaz Lale Kadınlar Derneği üyesi olduğu ve Bank Asya
'da katılım hesabının bulunduğu tespit edildi. KOM Şube Müdürlüğündeki sorgulanması tamamlanan N.Ö., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
TRT eski başspikeri Şener Mete, Şebnem Bursalı'ya sert tepki gösterdi!
Terör örgütünün sözde Türkiye sorumlusu yakalandı
Dublin-İzmir uçağında rezalet! Tuvalette ilişkiye girdiler
Üniversiteli kızlara cinsel organını gösteren sapıktan iğrenç savunma: Karım gidince boşluğa düştüm