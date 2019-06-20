Son Dakika Haberleri: FETÖ'den savcıya teslim olan kadının ByLock kaydı ortaya çıktı
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FETÖ'den savcıya teslim olan kadının ByLock kaydı ortaya çıktı

45 dakika önce

Samsun'da Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan bir kadın adliyeye giderek savcıya teslim olduktan sonra polis tarafından gözaltına alınıp yapılan araştırmada ByLock kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

FETÖ'den savcıya teslim olan kadının ByLock kaydı ortaya çıktı, System.String[]
Samsun'da Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan bir kadın adliyeye giderek savcıya teslim olduktan sonra polis tarafından gözaltına alınıp yapılan araştırmada ByLock kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan ve örgüte ait dershanede memur olarak çalıştığı öğrenilen N.Ö. adlı kadın bu sabah Samsun Adliyesine giderek soruşturmayı yürüten terör savcısına teslim oldu. N.Ö. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından adliyede gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. N.Ö. adlı kadının yapılan araştırmada Bylock kaydının bulunduğu, örgüte müzahir Beyaz Lale Kadınlar Derneği üyesi olduğu ve Bank Asya'da katılım hesabının bulunduğu tespit edildi. KOM Şube Müdürlüğündeki sorgulanması tamamlanan N.Ö., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 02:25 Kaynak: İHA
Samsun, 3. Sayfa
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