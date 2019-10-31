Son Dakika Haberleri: FETÖ'den "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan eski CHP...
Son Dakika Güncel FETÖ'den 'silahlı terör örgütüne yardım' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan eski CHP...

FETÖ'den "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan eski CHP...

6 saat önce

FETÖ'den "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan eski CHP milletvekili Eren Erdem'in tahliyesine karar verildi.

FETÖ'den

FETÖ'den "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan eski CHP milletvekili Eren Erdem'in tahliyesine karar verildi

Cumhuriyet Halk Partisi, Eren Erdem, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 05:02 Kaynak: AA
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Son dakika: Eski CHP Milletvekili Eren Erdem'in tahliyesine karar verildi
Son dakika: Terör örgütü DEAŞ, Bağdadi ve El Muhacir'in öldüğünü doğruladı Eski CHP Milletvekili Eren Erdem tahliye oldu AK Parti'den "En az 10 vekil daha istifa edecek" iddiasına yanıt: Başka bir istifa beklemiyoruz

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