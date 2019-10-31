FETÖ'den "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan eski CHP...
6 saat önce
FETÖ'den "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan eski CHP milletvekili Eren Erdem'in tahliyesine karar verildi.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 05:02 Kaynak: AA
FETÖ'den "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan eski CHP milletvekili Eren Erdem'in tahliyesine karar verildi
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