Son Dakika Haberleri: FETÖ'den teslim olan gence adli kontrol
Son Dakika 3. Sayfa FETÖ'den teslim olan gence adli kontrol - Son Dakika

FETÖ'den teslim olan gence adli kontrol

6 saat önce

Samsun'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan hukuk fakültesi mezunu şüpheli, savcılığa teslim oldu ve mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FETÖ'den teslim olan gence adli kontrol, System.String[]

Samsun'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan hukuk fakültesi mezunu şüpheli, savcılığa teslim oldu ve mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yaklaşık 2 ay önce gerçekleştirilen operasyonda yakalanamayan ve ByLock kaydı bulunduğu iddia edilen OMÜ Hukuk Fakültesi mezunu M.A.A., dün Samsun Cumhuriyet Başsavcılığına teslim oldu. KOM Şube Müdürlüğüne teslim edilen M.A.A., sorgusunun ardından Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.A.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Hukuk Fakültesi, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 05:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Erdoğan'ın ABD ziyareti sırasında FETÖ'cü Kanter, ABD'li senatörlerin Türkiye karşıtı basın toplantısına katıldı
Günün en acı görüntüsü! Küçük Mustafa annesinin cenaze namazını babasıyla birlikte kıldı Ne olduğunu anlayamadı! Kaldırımda bekleyen kişi silahla bacağından vuruldu Sevgilisini taciz ettiğini öne sürdüğü kişiyi döner bıçağıyla ağır yaraladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 00:10:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: FETÖ'den teslim olan gence adli kontrol
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]