Son Dakika Haberleri: FETÖ'den teslim olan şahsa adli kontrol
Son Dakika 3. Sayfa Haber

FETÖ'den teslim olan şahsa adli kontrol

1 saat önce

Samsun'da FETÖ soruşturması kapsamında aranan ve İstanbul polisine teslim olan şahıs Samsun Adliyesine sevk edildi ve mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FETÖ'den teslim olan şahsa adli kontrol, System.String[]
Samsun'da FETÖ soruşturması kapsamında aranan ve İstanbul polisine teslim olan şahıs Samsun Adliyesine sevk edildi ve mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan S.Y., İstanbul'a giderek polise teslim oldu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alınan S.Y., Samsun'a getirildi. Felsefe bölümü mezunu olan S.Y.'nin ByLock kaydının bulunduğu, örgütün üniversitelere yerleştirmesinden ve lise öğrencilerinden sorumlu olduğu ve ev 'abiliği' yapıp sohbet verdiği ileri sürüldü.

Samsun KOM Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan S.Y. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 05:10 Kaynak: İHA
İstanbul, Samsun, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray, Ever Banega transferinde mutlu sona yakın İstanbul Valiliği'nden 'Atatürk' fotoğrafına ilişkin videolu açıklama İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çakarlı araç kararına destek İETT araçlarında unutulan eşyalar satışa çıkartılıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 18:50:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: FETÖ'den teslim olan şahsa adli kontrol
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]