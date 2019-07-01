FETÖ'den teslim olan şahsa adli kontrol
1 saat önce
Samsun'da FETÖ soruşturması kapsamında aranan ve İstanbul polisine teslim olan şahıs Samsun Adliyesine sevk edildi ve mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 05:10 Kaynak: İHA
'da FETÖ soruşturması kapsamında aranan ve İstanbul
polisine teslim olan şahıs Samsun Adliyesine sevk edildi ve mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan S.Y., İstanbul'a giderek polise teslim oldu. Samsun Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alınan S.Y., Samsun'a getirildi. Felsefe bölümü mezunu olan S.Y.'nin ByLock kaydının bulunduğu, örgütün üniversitelere yerleştirmesinden ve lise öğrencilerinden sorumlu olduğu ve ev 'abiliği' yapıp sohbet verdiği ileri sürüldü.
Samsun KOM Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan S.Y. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN
Galatasaray, Ever Banega transferinde mutlu sona yakın
İstanbul Valiliği'nden 'Atatürk' fotoğrafına ilişkin videolu açıklama
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çakarlı araç kararına destek
İETT araçlarında unutulan eşyalar satışa çıkartılıyor