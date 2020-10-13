FETÖ'den tutuklanan Aşkale eski Belediye Başkanına beraat kararı - Son Dakika

Enver Başaran'ın avukatı Faruk Terzioğlu ise yaptığı açıklamada, "Hukuk geç de olsa tecelli etmiştir" dedi. - ERZURUM

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan Erzurum 'un eski Aşkale Belediye Başkanı Enver Başaran 'ın, Yargıtay 16. Ceza Dairesi 'nin "suçu işlemediği sabit olduğundan" kararı ile beraatına karar verildi.

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