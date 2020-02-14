FETÖ'den tutuklanan CHP'li eski başkan hakim karşısında - Son Dakika
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FETÖ'den tutuklanan CHP'li eski başkan hakim karşısında

6 saat önce

İZMİR'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan Urla Belediyesi'nin CHP'li eski başkanı İbrahim Burak Oğuz'un, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılanmasına başlandı.

FETÖ'den tutuklanan CHP'li eski başkan hakim karşısında, System.String[]

İZMİR'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan Urla Belediyesi'nin CHP'li eski başkanı İbrahim Burak Oğuz'un, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılanmasına başlandı.

FETÖ/PDY'nin üst düzey yöneticileri ile telefonda irtibat kurduğu suçlamasıyla tutuklanarak, cezaevine gönderilen ve Urla Belediye Başkanlığı görevinden alınan İbrahim Burak Oğuz'un yargılanmasına başlandı. İzmir 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Oğuz ve avukatı katıldı. Yoğunluk nedeniyle adliyenin sosyal tesisinde görülen duruşmayı CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'in de aralarında bulunduğu bir grup CHP'li de izledi. Sanık İbrahim Burak Oğuz, ifadesinde suçlamaları kabul etmeyip, "İsmi geçen kişi ve şirketleri sorgu sırasında öğrendim" dedi. Duruşma devam ediyor.


Cumhuriyet Halk Partisi, İbrahim Burak Oğuz, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:42 Kaynak: DHA
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