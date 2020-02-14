FETÖ'den tutuklanan CHP'li eski belediye başkanının tahliye talebi reddedildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa FETÖ'den tutuklanan CHP'li eski belediye başkanının tahliye talebi reddedildi - Son Dakika

FETÖ'den tutuklanan CHP'li eski belediye başkanının tahliye talebi reddedildi

6 saat önce

FETÖ üyeliği nedeniyle Urla Belediye Başkanlığı görevinden alınan Burak Oğuz'un ilk kez hakim karşısına çıktığı davada ifade veren tanık, Oğuz'un FETÖ tarafından düzenlenen sohbetlere katıldığını söyledi.

FETÖ'den tutuklanan CHP'li eski belediye başkanının tahliye talebi reddedildi, System.String[]

FETÖ üyeliği nedeniyle Urla Belediye Başkanlığı görevinden alınan Burak Oğuz'un ilk kez hakim karşısına çıktığı davada ifade veren tanık, Oğuz'un FETÖ tarafından düzenlenen sohbetlere katıldığını söyledi. Mahkeme heyeti, Oğuz'un tahliye talebini reddederek duruşmayı erteledi.


FETÖ üyeliği nedeniyle Urla Belediye Başkanlığı görevinden alınan Burak Oğuz'un yargılanmasına öğleden sonra devam edildi. İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada dinlenen tanık C.Y., Burak Oğuz'la 2003 yılında tanıştıklarını ifade ederek, "Cemaatin sohbet toplantılarına katılırdık. Haftada bir sohbet toplantısı oluyordu. Bu toplantılara Burak Oğuz da katılırdı. Burak Oğuz'un bu toplantılarda konuşma yaptığına şahit olmadım" dedi.


Duruşma savcısı, Burak Oğuz'un tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep ederken, sanık avukatları ise iddiaları kabul etmeyerek Oğuz'un tahliyesini istedi.


Mahkeme heyeti, Burak Oğuz'un tahliye talebini reddederek dinlenmeyen tanıkların hazır edilmesi için duruşmayı erteledi.


Olay


İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün üst düzey yöneticileri ile telefonda irtibat kurduğu suçlamasıyla gözaltına alınan CHP'li Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, çıkarıldığı mahkeme tarafından "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.


Urla Belediye Başkanlığı görevinden de alınan Oğuz hakkında hazırlanan iddianamede, Oğuz'un FETÖ bağlantılarına yer verilirken, mahrem imam ile aynı uçakta yan yana koltuklarda ABD'ye gittiği ve Oğuz'un, örgütün renklendirme yöntemiyle hareket ettiği ifade edildi. - İZMİR

Burak Oğuz, Urla, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 05:03 Kaynak: İHA
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