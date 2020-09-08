FETÖ'den tutuklanan emir subayı, ev hapsiyle tahliye edildi - Son Dakika

FETÖ'den tutuklanan emir subayı, ev hapsiyle tahliye edildi

İZMİR'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında tutuklanan Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri'nin emir subayı binbaşı Fevzi Öztürk hakim karşısına çıktı.

FETÖ'den tutuklanan emir subayı, ev hapsiyle tahliye edildi, System.String[]

İZMİR'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında tutuklanan Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri'nin emir subayı binbaşı Fevzi Öztürk hakim karşısına çıktı. Öztürk hakkındaki suçlamaları kabul etmezken, mahkeme heyeti Öztürk'ün ev hapsiyle tahliyesine karar verdi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nca FETÖ/PDY'nin 'TSK yapılanmasının deşifre edilmesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Fevzi Öztürk'ün FETÖ/PDY'nin 'TSK yapılanması' içinde 'mahrem imam' olarak görev alan ve 2016 yılında ABD'ye kaçan L.Ç. ile ardışık arama yöntemiyle görüştüğü saptandı. Öztürk'ün HTS kayıtlarından, halen 'silahlı terör örgütü yöneticisi olmak' suçundan aranan L.Ç.'yi ankesörlü telefonlar ile market ve büfe gibi yerlerden ardışık arama yöntemiyle aradığı tespit edildi. Yine HTS kayıtlarından firari FETÖ şüphelisi L.Ç.'nin de Öztürk'ü, 7 sabit hattan 11 kez aradığı belirlendi. 28 Mayıs'ta gözaltına alındıktan sonra 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanan muvazzaf binbaşı Fevzi Öztürk hakkında hazırlanan iddianame, 20'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİÖztürk, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. 20'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Öztürk Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, salonda eşi Zehra Öztürk ve avukatı hazır bulundu. Kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen Öztürk, "Hiç tanımadığım kişilerle ardışık arama yaptığım iddiasıyla buradayım. Ancak yaptığımız biz yaptığımız incelemelerde bu HTS kayıtlarını bulamadık. O aramalarda bahsi geçen hat benim değil, abimin eşi S.Ö. adına kayıtlıydı. Abim ticaretle uğraşıyordu ancak işyeri eşinin üzerine kayıtlıydı. Gider göstermek ve tüm aileye ucuz olması için o hatlardan dağıtmıştı" dedi.Örgütün mahrem imamlarından L.Ç. ise ortak bazda bulunması sorulan Öztürk, !Ortak bazın yakalandığı haritaya baktığımızda Kızılay olduğunu görüyoruz. Ben Genelkurmay'da görevliyken birçok suçluyla ortak bazda bulunmuş olabilirim. Ortak bazdaki yerler hayatımın geçtiği yerler" diye konuştu.'FETÖCÜ OLSAM KURMAY OLURDUM'12 Mayıs 2015'te Bursa'daki bir otelde FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan M.E. isimli asker ile buluştuğu sorusuna da cevap veren Öztürk, "Bursa'ya görev için gitmiştim. Ancak askeri tesislerde yer olmadığı için ben de o otelde kaldım. Başka hiçbir amacı yok" dedi.Harp okulunda öğrenciyken FETÖ'cü bir öğrenciyi üslerine bildirdiğini savunan Öztürk, "FETÖ'cü değilim. Eğer olasıydım onların güçlü olduğu dönemlerde nemalanırdım. Atamalarım hep tercihlerimin dışında oldu. Kurmaylık için 5 kez sınava girdim ancak kazanamadım. Soruları almış olsaydım zaten kazanırdım. Ankara Kara Harp Okulu'nda okurken bir öğrenciyi FETÖ'cü olduğu gerekçesiyle şikayet etmiştim. Hatta o kişi 15 Temmuz 2016 yılından sonra görevden ihraç edildi" dedi.

Mahkeme heyeti, yeni tanıkların dinlenmesi ve BTK'dan HTS kayıtlarının raporunun istenmesine hükmederek duruşmayı ertelerken, Öztürk'ün ise ev hapsiyle tahliyesine karar verdi.


Fevzi Öztürk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 19:05 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FETÖ'den tutuklanan emir subayı, ev hapsiyle tahliye edildi - Son Dakika

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