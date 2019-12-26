FETÖ'den tutuklanan eski Başkan Oğuz'un itirazına ret - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa FETÖ'den tutuklanan eski Başkan Oğuz'un itirazına ret - Son Dakika

FETÖ'den tutuklanan eski Başkan Oğuz'un itirazına ret

6 saat önce

Fethullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olduğu iddiasıyla tutuklanan eski Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz'un avukatının tutukluluğa yaptığı itiraz reddedildi.

FETÖ'den tutuklanan eski Başkan Oğuz'un itirazına ret, System.String[]

Fethullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olduğu iddiasıyla tutuklanan eski Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz'un avukatının tutukluluğa yaptığı itiraz reddedildi.


31 Mart seçimlerinde CHP'den Urla Belediye Başkanı seçilen ve FETÖ'ye üye olduğu iddiasıyla İzmir 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanan İbrahim Burak Oğuz'un avukatının tutukluluğa yaptıkları itiraz sonuçlandı.


İzmir 6. Sulh Ceza Hakimliği, Oğuz'un avukatının müvekkili hakkındaki tutuklama kararına ilişkin yaptığı itirazı inceleyerek, tutuklama sebeplerinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmadığı, sanık hakkında kuvvetli suç şüphesi bulunduğu gerekçeleriyle tutukluluk halinin devamına karar verdi. - İZMİR

İbrahim Burak Oğuz, Urla, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 01:04 Kaynak: İHA
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