FETÖ'den tutuklanan eski Urla Belediye Başkanı Oğuz'un yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

31 Mart 2019'daki yerel seçimlerde CHP'den Urla Belediye Başkanı seçilen İbrahim Burak Oğuz , FETÖ'ye üye olduğu iddiasıyla 16 Aralık 2019'da tutuklanmış, Urla Kaymakamı Önder Can, Urla Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmişti.

Duruşmada iki tutuklu tanığın da bulundukları cezaevinden ifadeleri alındı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında duruşma salonuna seyirci ve basın mensupları alınmadı.

İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanık Oğuz, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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