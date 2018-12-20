Son Dakika Haberleri: Fetö'den Tutuklanan Şahsı Ziyaret Ederken Yakalandı

Fetö'den Tutuklanan Şahsı Ziyaret Ederken Yakalandı

1 saat önce

Kırklareli'nde FETÖ'den tutuklu bulunan şahsı ziyaret ederken arandığı tespit edilen bir kişi gözaltına alındı.

Fetö'den Tutuklanan Şahsı Ziyaret Ederken Yakalandı, System.String[]
Kırklareli'nde FETÖ'den tutuklu bulunan şahsı ziyaret ederken arandığı tespit edilen bir kişi gözaltına alındı. Aynı kişiyi ziyaret eden bir şahsın üzerinden de sim kart ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Kırklareli E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda FETÖ'den tutuklu bulunan U.A.'nın ziyaretine gelen G.A. isimli şahsın arandığı tespit edildi. Şahıs yakalanarak Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Aynı kişiyi ziyaret eden M.S.A. isimli şahsın üzerinde ise sim kart ele geçirildi. Şahıs gözaltına alınarak emniyet ekiplerine teslim edildi. - KIRKLARELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 01:01 Kaynak: İHA

Kırklareli, 3. Sayfa
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