Fetö'den Tutuklanan Türk Yıldızları Pilotuna 30 Ağustos'ta Yaptığı Alçak Uçuş Soruldu

FETÖ'den tutuklanan Türk Yıldızları pilotuna 30 Ağustos'ta yaptığı alçak uçuş soruldu FETÖ'den tutuklanan Türk Yıldızları filosunda görevli Yüzbaşı Ali Onur Adalı'ya 30 Ağustos törenlerinde protokol üzerinden yaptığı 20 metrelik geçiş sorulduKONYA - Konya'da mahrem abileri tarafından...

FETÖ'den tutuklanan Türk Yıldızları pilotuna 30 Ağustos'ta yaptığı alçak uçuş soruldu

FETÖ'den tutuklanan Türk Yıldızları filosunda görevli Yüzbaşı Ali Onur Adalı'ya 30 Ağustos törenlerinde protokol üzerinden yaptığı 20 metrelik geçiş soruldu



KONYA - Konya'da mahrem abileri tarafından ankesörlü telefondan ardışık arandığı belirlenen 3'ü albay 21 kripto asker tutuklandı. Mahrem abisi tarafından 60'dan fazla ankesörlü telefondan aranan Türk Yıldızları pilotu Ali Onur Adalı'ya savcılık sorgusunda 15 Temmuz öncesindeki 30 Ağustos törenlerinde neden protokol üzerinde 20 metrelik alçak uçuş yaptığı soruldu.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında 133 ankesörlü ve kontörlü telefon hattı inceledikten sonra 3'ü Albay olan 18'i muvazzaf 23 asker gözaltına alındı. Askerler arasındaki Albay Orhan Ekemen'in Kırşehir İl Jandarma Komutanı iken, geçen Ağustos'ta Jandarma Genel Komutanlığı Denetleme Daire Başkanlığına görevlendirildiği, astsubaylıktan albaylık rütbesine kadar yükseldikten sonra İl Jandarma Komutanlığı yapan ilk isimlerden olduğu belirtildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde sorgulanan 23 askerden 2'si daha önceki mahrem yapılanma soruşturmasında itirafçı oldukları için serbest bırakıldı. FETÖ bağlantıları olan 21 zanlı ise tutuklandı. Operasyonda, gözaltına alınan ve tutuklanan Türk Yıldızları filosunda görevli Yüzbaşı Ali Onur Adalı örgütle bağının bulunmadığını öne sürdü. Zanlıya savcılık sorgusunda 2015 yılındaki 30 Ağustos törenlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bulunduğu protokol tribünün üzerine yaklaşık 20 metre yaklaşarak yaptığı alçak uçuş da soruldu. Zanlı, uçaktaki bir arıza nedeniyle protokolün dumanla kaplandığını, alçak uçuşla herhangi bir kastının olmadığını ileri sürdü.

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