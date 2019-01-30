Fetö'den Tutuklanan Ünlü Bir Çiğ Köfte Markasının Hissedarı, İlkokul Arkadaşının Adına Sahte Kimlik...

FETÖ'nün 'büyük bölge mütevellisi' olduğu iddiasıyla aranırken yakalanan ünlü bir çiğ köfte markasının hissedarlarından Murat Sivrikaya'nın yakalanmamak için çok eski arkadaşı olan ilkokul arkadaşının kimlik bilgilerini kullanarak sahte nüfus cüzdanı ve sürücü belgesi düzenlettiği ortaya çıktı.

FETÖ'nün 'büyük bölge mütevellisi' olduğu iddiasıyla aranırken yakalanan ünlü bir çiğ köfte markasının hissedarlarından Murat Sivrikaya'nın yakalanmamak için çok eski arkadaşı olan ilkokul arkadaşının kimlik bilgilerini kullanarak sahte nüfus cüzdanı ve sürücü belgesi düzenlettiği ortaya çıktı. Sivrikaya ifadesinde, internetten tanıştığı bir kişiye düzenlettiği sahte nüfus cüzdanı ve ehliyet için 2 bin 500 lira ödediğini söyledi.



Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 'büyük bölge mütevellisi' olduğu iddiasıyla tutuklanan Komagene isimli çiğ köfte markasının hissedarlarından Murat Sivrikaya'nın 40 yıllık dostu olan ilkokul arkadaşı adına çıkarttığı sahte nüfus cüzdanı ve ehliyet için 2 bin 500 lira ödediği ifade edildi.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Sivrikaya hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Yaklaşık 3 yıl önce bir araba satışı sırasında kendisinde kalan kimlik bilgilerini kullandığını anlatan Sivrikaya ifadesinde, "H.K., ilkokul arkadaşım ve 40 yıldır bu şahısla dostluğum vardır. Araç satışı nedeniyle H.K.'ye ait kimlik fotokopisi ve noter sözleşmesi bende bulunuyordu. Hakkımda yakalama kararı çıkması nedeniyle yaklaşık 4-5 ay önce H.K.'nin bilgisi dışında, kimlik bilgilerini kullanmak suretiyle sahte nüfus cüzdanı ve sürücü belgesi yaptırdım" dedi.



Yaptığı araştırmanın ardından internette tanıştığı ve gerçek adını bilmediği kişiye H.K.'nin bilgilerini yolladığını iddia eden Sivrikaya, bu kişinin kendisine bir hafta sonra buluşma adresi verdiğini ve Basmane Garı önünde buluştuğunu vurgulayarak, "İnternetten tanıştığım kişi, sahte nüfus cüzdanı ve ehliyet işlemi için 2 bin 500 lira istedi. 50-55 yaşlarında kır saçlı, orta boylu bir kişiden H.K. adına düzenlenen ve üzerinde internetten gönderdiğim fotoğrafın bulunduğu kimlik ve sürücü belgesini alarak istediği parayı verdim. Bu kişiyle alışveriş esnasında hiç konuşmadık. Belgeleri aldıktan sonra yanından ayrıldım. Bir daha da görmedim. Kesinlikle aramızda herhangi bir telefon görüşmesi olmadı" diye konuştu.



Sivrikaya'nın suçlamaları kabul etmemesine rağmen, örgütle iltisaklı olduğundan kapatılan dernekte yönetici olduğu, FETÖ ile bağlantılı üyelerle iletişim kurduğu belirtilen iddianamede, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock mesajlarında adının geçtiği, yakalandığında ele geçirilen dijital materyallerde sanığın FETÖ'nün yayın organlarına para yatırdığına ilişkin kayıtların bulunduğu, örgütün gizli, hücre tipi ve hiyerarşik yapılanmasından haberdar olduğu ve örgüt bilinci içerisinde 'mutlak itaat' prensibiyle hareket ettiğine dikkati çekildi.



10 Ocak'ta yakalandı



FETÖ'nün 'büyük bölge mütevellisi' olduğu iddiasıyla aranan Murat Sivrikaya, 10 Ocak'ta İzmir'de düzenlenen operasyonda sahte kimlikle yakalandı. İstanbul merkezli kurulan, Türkiye genelinde bin 100 şubesi bulunan Komagene isimli çiğ köfte firmasının hissedarlarından biri olan Sivrikaya'nın, örgütle iltisakı nedeniyle KHK ile kapatılan İzmir İş Adamları Derneğinin yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevini yürüttüğü belirtildi. Sivrikaya, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı. - İZMİR

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