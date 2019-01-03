Fetö'den Tutuklu Albay Tahliyesini İstedi

Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin Manisa'da yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan eski İl Jandarma Komutan Vekili Albay Ahmet Çiçek ve eski Yunusemre İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen Salih Uyar'ın da aralarında bulunduğu 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin Manisa'da yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan eski İl Jandarma Komutan Vekili Albay Ahmet Çiçek ve eski Yunusemre İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen Salih Uyar'ın da aralarında bulunduğu 7 sanığın yargılanmasına devam edildi. Komutan Vekili Çiçek, FETÖ ile bir bağlantısı olmadığını öne sürerek tahliyesini istedi.



Manisa 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İl Jandarma Komutanlığındaki olaylarla ilgili haklarında dava açılan tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.



Duruşmada tanık olarak ifade veren emekli Astsubay Mehmet Erbil, tutuklu sanık Ahmet Çiçek'i 13 yıldır tanıdığını, 15 Temmuz 2016 gecesi Çiçek ile birkaç kez telefon görüşmesi yaptığını, İstanbul'da ve Ankara'da yaşanan olayları sorduğunu, konuşmalarında Çiçek'in darbe girişimini destekleyen ya da örgüt yanlısı bir söylemde bulunmadığını söyledi.



Diğer tanık emekli Albay Yasin Şahin ise 15 Temmuz 2016'da Manisa İl Jandarma Komutanı Yardımcısı olarak görev yaptığını ancak Manisa İl Jandarma Komutanıyla kendisinin yıllık izinde olduğu için alayda komutanlığı vekaleten albay Ahmet Çiçek'in yürüttüğünü ve Manisa'da bir durum olup olmadığıyla ilgili il jandarma komutanlığını aradığını anlattı. Emekli Albay Şahin, "Albay Ahmet Çiçek ile sıkıntılı bir durum olup olmadığını görüşmek istedim. Telefona çıkan asker Turgutlu ilçesinde bir astsubayın yaralandığını, saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldığını, albay Ahmet Çiçek'in Manisa Valisi'ne ve bölge jandarma komutanına konuyla ilgili bilgi verdiğini bu yüzden alayın yoğun olduğunu daha sonra aramam gerektiğini söyledi. Ben de dikkatli olun deyip telefonu kapattım" şeklinde o akşamı anlattı.



Ahmet Çiçek ile telefonda görüştüğünü dile getiren Şahin, Çiçek'in kendisine darbe girişimiyle ilgili alaya sıkıyönetimle ilgili bir mesaj geldiğini, önce bu mesajı ilçelere gönderdiğini ardından da ilçeleri tek tek arayarak iptali bildirdiğini dile getirdi. Şahin ayrıca Albay Çiçek'in konuşmalarından darbe teşebbüsünü destekleyen ya da darbe yanlısı bir tavır hissetmediğini de vurguladı.



Tanıkların ifadelerinin alınmasının ardından Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını okuyarak, sanıkların iddianamede belirtilen suçlarının sabit olduğunu, her birinin ayrı ayrı cezalandırılmasını talep etti.



Mütalaanın ardından savunmasını yapan tutuklu sanık Ahmet Çiçek'in avukatı Şuayip Bolat, 15 Temmuz gecesi Manisa'da darbe girişimine dair herhangi bir faaliyet olmadığını öne sürerek şunları söyledi:



"Müvekkilim Ahmet Çiçek, o gece Turgutlu'da bir cinayet zanlısının yakalanması sırasında yaşanan kovalamaca zanlı tarafından silahla yaralanan askeri personelle ilgileniyor. Bu sırada İstanbul ve Ankara'da darbe girişimiyle ilgili olaylar cereyan ediyor. Jandarma alayına sözde sıkıyönetimle ilgili bir direktif geliyor. Müvekkilim gelen direktifin içeriğini okumadan, anlamadan sehven ilçelere de gönderilmesini istemiştir. Mesaj içeriğini ve darbe girişimini algılar algılamaz 7 dakika içinde önceki mesajın iptali için ilçelere yeni bir mesaj göndermiş, iptali için de tek tek bütün ilçeleri aramıştır."



Tutulu sanık Ahmet Çiçek de dosyasında FETÖ üyeliğiyle ilgili herhangi bir delilin bulunmadığını, ByLock kullanıcısı olmadığını, Bank Asya'da hesabının bulunmadığını, FETÖ üyeleri tarafından herhangi bir ankesör araması olmadığını belirterek, "Benimle ilgili sözde Yurtta Sulh Konseyi tarafından gönderilen sıkıyönetim direktiflerinin sehven ilçelere iletilmesi ve hemen iptal edilmesi dışında bir durum yok. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.



Alınan ifadelerin ardından mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, duruşmanın da 4 Mart'a ertelenmesine karar verdi.



Sanıklar için istenen ceza



Manisa'da FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar eski İl Jandarma Komutan Vekili Albay Ahmet Çiçek ve eski Yunusemre İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen Salih Uyar'ın da aralarında bulunduğu 7 sanık hakkında 'TBMM'yi, hükümeti ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçlarından birer kez ağırlaştırılmış müebbet, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan da 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor. - MANİSA

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