Fetö'den Tutuklu Mahkeme Yazı İşleri Müdürü Tahliye Oldu

Kayseri Adliyesi 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde Yazı İşleri Müdürü olan ve FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan sanık, tanık olarak dinlenen adliyelerden sorumlu sohbet imamının ifadesi sonrası ilk celsede tahliye oldu.

Kayseri Adliyesi 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde Yazı İşleri Müdürü olan ve FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan sanık, tanık olarak dinlenen adliyelerden sorumlu sohbet imamının ifadesi sonrası ilk celsede tahliye oldu.



Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık M.S.Ö. ile avukatı hazır bulundu. 2006 yılına kadar Pınarbaşı'nda zabıt katibiydim, o tarihten sonra Kayseri Adliyesi'ne tayinim çıktı. Adalet Komisyon Başkanlığı'nda katip oldum, sınavı kazanarak 2012'de müdür vekilliği, 2016'da da müdür olarak atandım. Daha sonra Kayseri Bakanlık Muhabere Bürosu'nda görev aldıktan sonra 2 ay önce 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde Yazı İşleri Müdürü oldum. Halen görevdeyim, geçici olarak uzaklaştırıldım. FETÖ/PDY ile hiçbir alakam yoktur, hiçbir etkinliklerine katılmadım. İddia edilen gizli belgeleri UYAP programına eklememezlik yapmadım, verilen emirleri uyguladım. Melikşah Üniversitesi'ne kayıt yaptım ama mezun olmadım, o okulda okuduğum için ismimin olduğunu duyunca mesai arkadaşlarıma da söyledim" diye konuştu.



Tanık olarak dinlenen Ali V. isimli şahıs, adliyelerden sorumlu sohbet imamı olduğunu söyleyerek şunları konuştu:



"2012-2014 yılları arasında Ankara'da bir örgüt toplantısında örgütsel bağlamda kullanmak için bazı hatlar verildi. Sivas, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Niğde ve Yozgat Adliyeleri'nden sorumlu sohbet mesulüydüm. Sivas'ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılandım, etkin pişmanlık hükümlerince 3 yıl 4 ay hapis cezası aldım. Örgüt tarafından bana dar bölge imamlığı görevi verildi. Bu görev kapsamında 6 ilde Adliye sohbet imamlığı yaptım. Ayrıca Kayseri Adliyesi'nde Cezaevi İzleme Kurulu üyesiydim. Sanık M.S.Ö.'yü adliyeden tanırım, kendisini iki defa bu örgütün verdiği hatlardan aradığımı hatırlamıyorum ama aradıysam da örgütsel arama değildir. Benden önce örgütte Mustafa A. görevliydi. Ama benim zamanımda sanık M.S.Ö.'yü hiçbir sohbetlerde görmedim, eğer FETÖ ile alakası olsa muhakkak duyar, görürdüm."



4 tanığın dinlendiği davada mahkeme heyeti eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı Şubat ayına ertelerken, sanık M.S.Ö.'nün de oy çokluğu ile tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verdi. - KAYSERİ

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