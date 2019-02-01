Son Dakika Haberleri: Fetö'den Tutuklu Metin Topuz'la İlgili İddianame Kabul Edildi

Fetö'den Tutuklu Metin Topuz'la İlgili İddianame Kabul Edildi

1 saat önce

FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu bulunan ABD Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

Fetö'den Tutuklu Metin Topuz'la İlgili İddianame Kabul Edildi, System.String[]
FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu bulunan ABD Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu bulunan ABD İstanbul Başkonsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Metin Topuz'un ilk duruşması İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde 26 Mart tarihinde görülecek. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 01:53 Kaynak: İHA

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