Fetö'den Tutuklu Metin Topuz'la İlgili İddianame Kabul Edildi
1 saat önce
FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu bulunan ABD Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.
FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu bulunan ABD
Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.
FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu bulunan ABD İstanbul
Başkonsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Metin Topuz'un ilk duruşması İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde 26 Mart tarihinde görülecek. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 01:53 Kaynak: İHA
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