Son Dakika Haberleri: Fetö'den Tutuklu Otel Sahibi Ali Acar Serbest

Fetö'den Tutuklu Otel Sahibi Ali Acar Serbest

1 saat önce

AFYONKARAHİSAR'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılandığı davada 10 yıl 6 ay hapis cezası alan Alila Deluxe Termal Hotel&SPA sahibi Ali Acar hakkındaki kararı Yargıtay bozdu.

Fetö'den Tutuklu Otel Sahibi Ali Acar Serbest, System.String[]
AFYONKARAHİSAR'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılandığı davada 10 yıl 6 ay hapis cezası alan Alila Deluxe Termal Hotel&SPA sahibi Ali Acar hakkındaki kararı Yargıtay bozdu. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi (BAM), Ali Acar'ı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Nisan 2016'da gözaltına alınan Afayonkarahisar'daki Alila Deluxe Termal Hotel&SPA'nın sahibi Ali Acar, 'terör örgütü üyeliği' suçundan tutuklandı. Yargılama sonunda Acar, 10 yıl 6 ay hapse mahkum edildi. Antalya BAM'ın kararı onaylaması üzerine Ali Acar'ın avukatları Yargıtay'a itirazda bulundu. Yargıtay'ın kararı bozması üzerine dava yeniden Antalya BAM'da görüldü.

Bugün görülen dava sonunda 22 ay tutuklı kalan Ali Acar ile aynı dava kapsamında yargılanan Ahmet Genelioğlu, Ahmet Acar, Mehmet Taner ve Mehmet Çarkgil tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ali Acar'ın yargılanmasına 14 Mayıs'ta devam edilecek.

OTELİ İCRADAN SATILIK

Ali Acar'a ait Alila Deluxe Termal Hotel&SPA, borçlarından dolayı özel bir bankanın talebiyle icradan satışa çıkarılmıştı. Afyonkarahisar merkeze bağlı İnaz köyünde 24 bin 269 metrekare alan üzerinde kurulu termal otel, 154 milyon 952 bin 24 TL muhammen bedelle 18 Ocak'ta Afyonkarahisar 1'inci İcra Dairesi Mezat Salonu'nda açık artırma usulüyle satışa sunuldu. İhaleye teklif veren olmayınca otelin satış ihalesi 12 Şubat Salı günü saat 10.00'a ertelenmişti.

OTEL 300 ODALI VE 5 YILDIZLI

300 odası bulunan 5 yıldızlı termal otel, 'Nil Luxury Thermal Otel Spa' olarak da anılıyor. 'Nil' isminin ise FETÖ elebaşı Fetullah Gülen tarafından konulduğu iddia edildi. Otelde buhar odasından sinema salonuna, TV odasından oyun salonuna, mescitten termal- jakuzili termal ve açık havuza, saunaya, çocuk alanlarına ve spor alanları ile otoparka kadar birçok seçenek bulunuyor.

2009 sonunda inşasına başlanan otelin bir bölümü 2012'de, diğer bir bölümü 2013'te devreye girerken, tamamı 2015'te açıldı. Otelin adını Fethullah Gülen'in verdiği iddialarını yalanlayan Ali Acar, 15 Temmuz darbe girişiminden 3 ay önce gözaltına alındı. Acar, anılan dönemde 60 milyon liralık borcu için iflas erteleme talebinde bulundu. Acar, yönetim kurulu kararıyla kapatılan Afyon Termal Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (ATTİD) başkanıydı.

- Afyonkarahisar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 06:20 Kaynak: DHA

Termal, Ali Acar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tanıdığının Evinde Kalan Sapık, Ailenin 12 Yaşındaki Oğluna Cinsel İstismarda Bulundu İsrail, Kenevir İhracatı İçin Harekete Geçti

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Trump'ın Danışmanı Arasında Suriye Zirvesi Hastaneye Kaldırılan Yalçın Menteş'in Doktorundan Sağlık Durumuyla İlgili Açıklama!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 19:49:46. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fetö'den Tutuklu Otel Sahibi Ali Acar Serbest
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]