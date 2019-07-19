FETÖ'den tutuklu vali yardımcısının eşi de "Bylock"'tan gözaltına alındı

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Yolcunun valizinden silah aksam ve parçaları çıktı

Mahkemedeki skandalın ardından cezaevinde de rahat durmayan FETÖ'cü Kemal Batmaz'a hücre cezası

Piar Araştırma'dan dikkat çeken anket: Ali Babacan mı parti kurmalı yoksa Ahmet Davutoğlu mu?