Son Dakika Haberleri: Fetö'den Yakalama Kararı Bulunan Eski Polis Tutuklandı

Fetö'den Yakalama Kararı Bulunan Eski Polis Tutuklandı

20 dakika önce

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik dava kapsamında aranan sanık eski polis memuru yakalandı.

Fetö'den Yakalama Kararı Bulunan Eski Polis Tutuklandı, System.String[]
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik dava kapsamında aranan sanık eski polis memuru yakalandı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında yakalama kararı verilen eski polis memuru R.Ç'nin, Niğde'de olduğunu tespit etti.

Ekipler, daha önce meslekten ihraç edilen R.Ç'yi saklandığı evde yakaladı.

Adliyeye sevk edilen R.Ç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. - NİĞDE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:33 Kaynak: İHA

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