Fetö'den Yakalama Kararı Bulunan Eski Polis Tutuklandı
20 dakika önce
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik dava kapsamında aranan sanık eski polis memuru yakalandı.
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik dava kapsamında aranan sanık eski polis memuru yakalandı. Niğde
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, Erzincan
1. Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında yakalama kararı verilen eski polis memuru R.Ç'nin, Niğde'de olduğunu tespit etti.
Ekipler, daha önce meslekten ihraç edilen R.Ç'yi saklandığı evde yakaladı.
Adliyeye sevk edilen R.Ç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. - NİĞDE
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:33 Kaynak: İHA
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