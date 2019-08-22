FETÖ'den yakalanan 3 kadından 1'i tutuklandı

Tekirdağ'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün deşifre edilebilmesi için gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 3 kadın gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1'i tutuklandı.



FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün deşifre edilebilmesi için Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen Y.B.Ü., G.K. ve N.K.G. isimli kadınlar yapılan çalışmalar sonucunda gözaltına alındı. Şüpheli kadınlar işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan G.K. tutuklanırken, Y.B.Ü. ve N.K. adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - TEKİRDAĞ