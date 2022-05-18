FETÖ'den yargılanan 20 üniversite personelinden 2'sine hapis cezası - Son Dakika
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FETÖ'den yargılanan 20 üniversite personelinden 2'sine hapis cezası

18.05.2022 18:05
FETÖ'den yargılanan 20 üniversite personelinden 2'sine hapis cezası

Kırıkkale Üniversitesi'nden ihraç edilen eski akademik ve idari personelin olduğu 20 sanıktan 2'si, yargılandığı FETÖ davasında 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kırıkkale Üniversitesi'nden ihraç edilen eski akademik ve idari personelin olduğu 20 sanıktan 2'si, yargılandığı FETÖ davasında 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada Kırıkkale Üniversitesinden ihraç edilen akademik ve idari personelin olduğu 20 kişi hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava görülmeye devam etti. Tutuksuz yargılanan sanıklar E.B., İ.T., M.K., A.Ç., P.A., R.O., M.I. T.B., E.A., E.Y., M.Ü., A.K. ve D.E ile avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.

A.B. ve avukatı İzmir'den Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katılırken, 7 sanık duruşmaya gelmedi. Hakim karşısına çıkan diğer sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddederek beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, sanıklardan S.Y.A. ve M.B.'ye, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. - KIRIKKALE

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Kaynak: İHA

Fetullahçı Terör Örgütü, Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa FETÖ'den yargılanan 20 üniversite personelinden 2'sine hapis cezası - Son Dakika


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