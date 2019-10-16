Son Dakika Haberleri: FETÖ'den yargılanan astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası
Son Dakika Güncel FETÖ'den yargılanan astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası

FETÖ'den yargılanan astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası

1 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik ankesör soruşturması kapsamında yargılanan astsubay, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapse mahkum edildi.

FETÖ'den yargılanan astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik ankesör soruşturması kapsamında yargılanan astsubay, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapse mahkum edildi.

Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında sanık Oğuzhan Baştuğ ve avukatı hazır bulundu.

Görüşü sorulan duruşma savcısı, önceki celse açıkladığı esasa ilişkin mütalaasını tekrarladığını belirterek, sanığın Türk Ceza Kanunu'nun 314'üncü maddesi gereğince 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Savunması sorulan Baştuğ, önceki aşamalarda yaptığı savunmalarını tekrar etti ve "Türkiye Cumhuriyeti devletinin şerefli bir askeriyim. Mesleğimi severek seçtim ve yaptım. Bu örgütle veya başka bir örgütle hiçbir irtibatım olmamıştır. Kimseden talimat almadım, beraatimi talep ediyorum." savunmasını yaptı.

Sanık avukatı da müvekkilinin ankesörlü telefonla FETÖ'nün mahrem imamları ile irtibat sağlamadığını, halen mesleğine devam ettiğini ve müvekkili aleyhinde tanık dahi olmadığını savunarak beraat talebinde bulundu.

Müzakerenin ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti, mevcut deliller doğrultusunda sanık Baştuğ'a, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildiğini bildirdi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 04:08 Kaynak: AA
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