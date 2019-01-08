Son Dakika Haberleri: Fetö'den Yargılanan Balyoz Davası Savcılarından Hüseyin Kaplan'ın, 7,5 Yıldan 15 Yıla Kadar Hapsi...

Fetö'den Yargılanan Balyoz Davası Savcılarından Hüseyin Kaplan'ın, 7,5 Yıldan 15 Yıla Kadar Hapsi...

1 saat önce

FETÖ'den yargılanan Balyoz davası savcılarından Hüseyin Kaplan'ın, 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi.

Fetö'den Yargılanan Balyoz Davası Savcılarından Hüseyin Kaplan'ın, 7,5 Yıldan 15 Yıla Kadar Hapsi..., System.String[]
FETÖ'den yargılanan Balyoz davası savcılarından Hüseyin Kaplan'ın, 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:23 Kaynak: AA

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