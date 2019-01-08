Fetö'den Yargılanan Balyoz Davası Savcılarından Hüseyin Kaplan'ın, 7,5 Yıldan 15 Yıla Kadar Hapsi...
1 saat önce
FETÖ'den yargılanan Balyoz davası savcılarından Hüseyin Kaplan'ın, 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi.
FETÖ'den yargılanan Balyoz davası savcılarından Hüseyin Kaplan'ın, 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:23 Kaynak: AA
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