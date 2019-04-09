Fetö'den Yargılanan Balyoz Davası Savcısı Hüseyin Kaplan, "Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya...
1 saat önce
FETÖ'den yargılanan Balyoz davası savcısı Hüseyin Kaplan, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
FETÖ'den yargılanan Balyoz davası savcısı Hüseyin Kaplan, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:34 Kaynak: AA
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