FETÖ'den yargılanan Balyoz davası savcısı Hüseyin Kaplan, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

"Ya Borcunu Ver Ya Eşini" Diyen Amcasını Öldürüp Gömen Yeğenin Cezası Belli Oldu!