Son Dakika Haberleri: Fetö'den Yargılanan Balyoz Davası Savcısı Hüseyin Kaplan, "Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya...

Fetö'den Yargılanan Balyoz Davası Savcısı Hüseyin Kaplan, "Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya...

1 saat önce

FETÖ'den yargılanan Balyoz davası savcısı Hüseyin Kaplan, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Fetö'den Yargılanan Balyoz Davası Savcısı Hüseyin Kaplan,
FETÖ'den yargılanan Balyoz davası savcısı Hüseyin Kaplan, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:34 Kaynak: AA

Hüseyin Kaplan, Güncel
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