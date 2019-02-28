Son Dakika Haberleri: Fetö'den Yargılanan Eski Başsavcıya Hapis

Fetö'den Yargılanan Eski Başsavcıya Hapis

1 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçlamasıyla yargılanan eski Tarsus Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz Temizel, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fetö'den Yargılanan Eski Başsavcıya Hapis, System.String[]
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçlamasıyla yargılanan eski Tarsus Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz Temizel, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına sanık Temizel ile avukatı katıldı.

İddia makamının görüşünün alınmasından sonra diyecekleri sorulan Temizel, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini beyan ederek mahkeme heyetinden beraatini istedi.

Yapılan müzakerenin ardından kararı açıklayan Mahkeme Başkanı Muhammet Karaca, mevcut deliller doğrultusunda eski başsavcı Temizel'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildiğini bildirdi.

Temizel'in, darbe girişiminden sonra FETÖ iltisakı nedeniyle kapatılan Yargıçlar ve Savcılar Birliğine (YARSAV) üye olduğu ve ByLock kullanıcısı örgüt üyelerinin yazışmalarında da adının, "Yavuz Temizel abi" olarak geçtiği öğrenildi.

Tanık olarak dinlenen FETÖ itirafçıları da Temizel'in "sohbet" adı verilen örgüt toplantılarına katıldığını dile getirmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 05:13 Kaynak: AA

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