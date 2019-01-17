Fetö'den Yargılanan Eski BBP İl Başkanına Beraat

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan eski BBP Kayseri İl Başkanı H.D. beraat etti.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan eski BBP Kayseri İl Başkanı H.D. beraat etti.



Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuksuz sanık H.D. ve avukatı hazır bulundu.



Daha önce Kayseri'de BBP İl Başkanlığı yaptığını belirten H.D, olayın yaşandığı 16 Aralık 2014'te ise partide Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi olduğunu söyledi.



Kapatılan Cihan Haber Ajansı il temsilcisinin kendisini arayarak, Kayseri Adliyesi önünde basın özgürlüğüne karşı diğer siyasi partilerin de katılımıyla basın açıklaması yapılacağını söylediğini aktaran H.D, eline mikrofon tutuşturulması sonucu konuşmak zorunda kaldığını, açıklamasının da tamamen siyasi olduğunu savundu.



Diğer partilerin temsilcilerinin gelmediğini öğrenince sinirlenerek ayrıldığını kaydeden H.D, devlete ve millete ihanet eden her kimse en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.



Mahkeme heyeti, "kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme, bunların hareketlerine katılma" ve "terör örgütü propagandası yayma" suçlarından yargılanan sanığın beraatine karar verdi.

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