FETÖ'den yargılanan Ege Ordu Komutanı eski emir subayı beraat etti - Son Dakika
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FETÖ'den yargılanan Ege Ordu Komutanı eski emir subayı beraat etti

16.06.2022 17:35
FETÖ'den yargılanan Ege Ordu Komutanı eski emir subayı beraat etti

İZMİR'de FETÖ/PDY'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına üye olduğu gerekçesiyle hakkında, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan dava açılan Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri'nin emir subayı binbaşı Fevzi Öztürk, delil yetersizliği nedeniyle beraat etti.

İZMİR'de FETÖ/PDY'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına üye olduğu gerekçesiyle hakkında, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan dava açılan Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri'nin emir subayı binbaşı Fevzi Öztürk, delil yetersizliği nedeniyle beraat etti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nca FETÖ/PDY'nin, TSK yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Fevzi Öztürk'ün FETÖ/PDY'nin 'TSK yapılanması' içinde 'mahrem imam' olarak görev alan ve 2016 yılında ABD'ye kaçan L.Ç. ile ardışık arama yöntemiyle görüştüğü saptandı. 28 Mayıs 2020'de gözaltına alındıktan sonra 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanan muvazzaf binbaşı Fevzi Öztürk hakkında hazırlanan iddianame, 20'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. 15 yıla kadar hapsi istenen Öztürk, 16 Şubat 2021 tarihindeki duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

ÖNCEKİ DURUŞMADA SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİÖnceki duruşmada hakim karşısına çıkan Öztürk, suçlamaları kabul etmediği savunmasında, "Hiç tanımadığım kişilerle ardışık arama yaptığım iddiasıyla buradayım. Ancak biz yaptığımız incelemelerde bu HTS kayıtlarını bulamadık. O aramalarda bahsi geçen hat benim değil, ağabeyimin eşi S.Ö. adına kayıtlıydı. Ağabeyim ticaretle uğraşıyordu ancak iş yeri eşinin üzerine kayıtlıydı. Gider göstermek ve tüm aileye ucuz olması için o hatlardan dağıtmıştı" dedi.Örgütün mahrem imamlarından L.Ç. ile ortak bazda bulunması sorulan Öztürk, "Ortak bazın yakalandığı haritaya baktığımızda Kızılay olduğunu görüyoruz. Ben Genelkurmay'da görevliyken birçok suçluyla ortak bazda bulunmuş olabilirim. Ortak bazdaki yerler hayatımın geçtiği yerler" diye konuştu.Harp okulunda öğrenciyken FETÖ'cü bir öğrenciyi üstlerine bildirdiğini savunan Öztürk, "FETÖ'cü değilim. Eğer olsaydım onların güçlü olduğu dönemlerde nemalanırdım. Atamalarım hep tercihlerimin dışında oldu. Kurmaylık için 5 kez sınava girdim ancak kazanamadım. Soruları almış olsaydım zaten kazanırdım" dedi.BERAAT ETTİ

Öztürk'ün yargılanmasına, bugün İzmir 20'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya, tutuksuz sanık Öztürk, Ankara'da olduğu için Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, avukatı salonda hazır bulundu. Önceki savunmaları tekrarlayan ve suçsuz olduğunu savunan Öztürk, "Beraatimi istiyorum. Mağduriyetimin uzamamasını talep ediyorum" dedi. Sanık avukatı da müvekkilinin suçsuz olduğunu belirterek, beraat talebinde bulundu. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, oy çokluğuyla Öztürk'ün delil yetersizliği nedeniyle beraat kararı verdi.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

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