Son dakika haberi... FETÖ'den yargılanan eski emniyet müdürü Salmaner'e 7 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi olarak aranırken hücre evinde yakalanan eski emniyet müdürü Hüsrev Salmaner'e 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde örgüte ait hücre evinde yakalanan Hüsrev Salmaner, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca 'altın nesil' olarak nitelendirilmişti. Hakkında 2017 yılında soruşturma başlatılan ve 15 yıla kadar hapis cezası istemi ile dava açılan Salmaner'in karar duruşması bugün Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden getirilen Salmaner'in yanı sıra sanık avukatı da salonda hazır bulundu. Esasa ilişkin son savunmasını yapan Salmaner, meslek hayatı boyunca hiçbir örgüte üye olmadığını ve hakkındaki suçlamaların somut delillere dayandırılmadığını öne sürdü.

Sanığın ve sanık avukatının beyanını dinleyen mahkeme heyeti, Salmaner hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. - ANKARA