Son Dakika Haberleri: FETÖ'den yargılanan eski emniyet müdürüne 7 yıl 6 ay hapis cezası
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FETÖ'den yargılanan eski emniyet müdürüne 7 yıl 6 ay hapis cezası

6 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçlamasıyla yargılanan ve ByLock kullandığı tespit edilen eski 2. Sınıf Emniyet Müdürü Adem Dağdeviren, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'den yargılanan eski emniyet müdürüne 7 yıl 6 ay hapis cezası, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçlamasıyla yargılanan ve ByLock kullandığı tespit edilen eski 2. Sınıf Emniyet Müdürü Adem Dağdeviren, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Dağdeviren ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısının görüşünün alınmasının ardından esas hakkındaki savunmasını yapan eski emniyet müdürü Dağdeviren, FETÖ üyesi olmadığını savundu.

Üzerine atılı olan suçları işlemediğini ve suçsuz olduğunu savunan Dağdeviren, mahkeme heyetinden beraatini istedi.

Yapılan müzakere sonrası kararı açıklayan Mahkeme Başkanı Sabahattin Sarıdoğan, sanık Dağdeviren'e 7 yıl 6 ay hapis cezası verildiğini ve tutukluluk halinin devamının kararlaştırıldığını kaydetti.

Eski emniyet müdürü Dağdeviren, 2015'te resen emekli edilmiş, hakkındaki soruşturma kapsamında da 17 Eylül 2019'da evinde yakalanmıştı.

FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen Dağdeviren'in, örgütün üst yönetimiyle irtibatı olduğu ve örgüt mensuplarının Emniyet Genel Müdürlüğüne sızdırılmasında görevler üstlendiği iddia edilmişti.

Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 04:34 Kaynak: AA
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