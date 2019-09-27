FETÖ'den yargılanan eski istihbaratçı Basri Aktepe, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 12...
1 saat önce
FETÖ'den yargılanan eski istihbaratçı Basri Aktepe, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 04:56 Kaynak: AA
FETÖ'den yargılanan eski istihbaratçı Basri Aktepe, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Rapçi Khontkar'a uyuşturucuya özendirme ve bulundurma suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi Güvenlik güçlerine teslim olan terörist: HDP'liler PKK'dan para aldı Ceren Damar Şenel cinayetinde sanıktan tepki çeken iddia: Ceren'le ilişkimiz vardı Deprem sonrası İstanbul Boğazı'nın kıyı kesimleri çamur tabakası ile kaplandı