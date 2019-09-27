Son Dakika Haberleri: FETÖ'den yargılanan eski istihbaratçı Basri Aktepe, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 12...
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FETÖ'den yargılanan eski istihbaratçı Basri Aktepe, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 12...

1 saat önce

FETÖ'den yargılanan eski istihbaratçı Basri Aktepe, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'den yargılanan eski istihbaratçı Basri Aktepe,

FETÖ'den yargılanan eski istihbaratçı Basri Aktepe, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Aktepe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 04:56 Kaynak: AA
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