Eski istihbaratçıya 17 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika

Fetullahçı Terör Örgütü'yle (FETÖ) bağı olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen eski istihbaratçı Yıldıray Pala'ya 17 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Pala tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Bir önceki duruşmada verilen esasa ilişkin mütalaaya karşı son savunmasını yapan Pala, örgütle bir bağlantısı olmadığını ve hakkındaki suçlamalara karşı somut deliller olmadığını belirtti.

Sanığın ve sanık avukatının savunmasını dinleyen mahkeme heyeti, sanık hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 13 yıl 6 ay, 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan ise 3 yıl 9 ay hapis cezasına karar verdi. Mahkeme, sanık Pala'ya verilen cezaya ilişkin her hangi bir indirim uygulamadı.

(Engin Yağcı/İHA)