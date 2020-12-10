FETÖ'den yargılanan eski Kahramankazan Belediye Başkan Yardımcısı Yazıcı'ya 6 yıl 10 ay 15 gün hapis - Son Dakika

FETÖ'den yargılanan eski Kahramankazan Belediye Başkan Yardımcısı Yazıcı'ya 6 yıl 10 ay 15 gün hapis

10.12.2020 16:33
FETÖ'den yargılanan eski Kahramankazan Belediye Başkan Yardımcısı Yazıcı'ya 6 yıl 10 ay 15 gün hapis, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçlamasıyla yargılanan ve örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddia edilen eski Kahramankazan Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Yazıcı, 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçlamasıyla yargılanan ve örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddia edilen eski Kahramankazan Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Yazıcı, 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz yargılanan Yazıcı ile avukatı hazır bulundu.

Mütalaası sorulan duruşma savcısı, ocak ayında görülen celsede açıkladığı esasa ilişkin mütalaasını tekrarladığını belirterek, sanığın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Savunma yapan sanık avukatı, müvekkilinin, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde merkez üssü olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki darbecilere karşı Kahramankazan halkıyla birlikte en ön safta mücadele ettiğini ve dinlenen tanıkların da bunu teyit ettiğini dile getirdi.

Yazıcı'nın örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullandığına dair tespit hakkında da konuşan sanık avukatı, ByLock'a ilişkin verilerin Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından elde edildiğini ifade ederek, ceza yargılamasında delil olarak kullanılamayacağını savundu.

Müvekkilinin FETÖ'nün tepe yöneticisi 2 kişiyle irtibatının da örgüt bağı kapsamında olmadığını savunan avukat, Yazıcı'nın beraatine karar verilmesini talep etti.

Son sözleri sorulan sanık Yazıcı ise 15 Temmuz'da darbecilere karşı mücadele ettiğini belirterek, FETÖ'ye ve elebaşına lanet ettiğini bildirdi. Yazıcı, suçsuz olduğunu savunarak beraat talebinde bulundu.

Savunmaların tamamlanmasının ardından müzakereye çekilen mahkeme heyeti, aranın ardından hükmünü açıkladı.

Sanık Yazıcı, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapse mahkum edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü, Zahit Şeyhanoğulları, Kahramankazan, ByLock, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel FETÖ'den yargılanan eski Kahramankazan Belediye Başkan Yardımcısı Yazıcı'ya 6 yıl 10 ay 15 gün hapis - Son Dakika


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