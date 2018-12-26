Fetö'den Yargılanan Eski Müdürlere Hapis Cezası
53 dakika önce
AYDIN'da, FETÖ/PDY davasında, Aydın eski İl Sağlık Müdürü Hüsnü Tırpancı'ya 7 yıl 8 ay, Gıda Tarım ve Hayvancılık eski İl Müdürü Sadettin Öztürk'e ise 8 yıl hapis cezası verildi.
AYDIN'da, FETÖ/PDY davasında, Aydın
eski İl Sağlık Müdürü Hüsnü Tırpancı
'ya 7 yıl 8 ay, Gıda Tarım ve Hayvancılık eski İl Müdürü Sadettin Öztürk'e ise 8 yıl hapis cezası verildi.
Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanıklar Hüsnü Tırpancı, Sadettin Öztürk ile daha önce doktorluk yapan Şevket Şenol Ayhan, sanık avukatları ve yakınları katıldı. Hakkında 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan dava açılan tutuklu sanık Tırpancı, yöneltilen suçlamaları reddetti. Hiçbir zaman ihaneti düşünmediğini söyleyen Tırpancı, "Hiçbir örgüte bilerek veya bilemeyerek katkıda bulunmadım. Uzun süredir tutukluyum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" dedi. Sanık Şevket Şenol Ayhan da tahliyesini ve beraatini talep etti. Sanık ve avukatlarının savunmalarını tamamlamasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Tırpancı'ya 7 yıl 8 ay, Ayhan'a 7 yıl 4 ay ve Öztürk'e 8 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, sanıkların hükümle birlikte tahliyesine hükmetti. - Aydın
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:32 Kaynak: DHA
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