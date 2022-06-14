FETÖ'den yargılanan eski öğretmene 4 yıl 2 ay hapis cezası - Son Dakika
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FETÖ'den yargılanan eski öğretmene 4 yıl 2 ay hapis cezası

14.06.2022 11:21
FETÖ'den yargılanan eski öğretmene 4 yıl 2 ay hapis cezası

Kastamonu'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan eski öğretmen, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kastamonu'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan eski öğretmen, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığında Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde öğretmenlik görevinden ihraç edilen H.B. hakkında açılan dava, Kastamonu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam etti. Tutuksuz yargılanan H.B., duruşmaya SEGBİS sistemiyle katıldı.

Duruşmada Cumhuriyet Savcısı, H.S.'nin 'terör örgütüne üye olma', 'sohbet yoluyla suça teşvik etme' suçlarından cezalandırılmasını talep ederek, mütalaasını mahkemeye sundu.

Mütalaa hakkında savunma yapan sanık H.B., "Savunmaya ekleyeceğim bir husus yoktur. İfademi de vermiştim. Örgüt ile ilgili irtibatta bulunduğum kişileri teşhis ettim. FETÖ uygulamasına üye değilim. Kendi halimde yaşayan bir insanım, öğretmenim, insan iyiliği için çalışan bir bireyim" dedi.

Sanık avukatı ise, "Sadece çalışmak için örgütün evinde bulunmuştur. Eğer amacı terör örgütüne destek vermek olsaydı, SGK kaydı yaptırmazdı orada çalıştığına dair. Duruşmada bildiği her şeyi anlatmıştır. Müvekkilimin beraatına karar erilmesini talep ediyorum. Terör örgütüne üye olarak değerlendirilmesi hukuka aykırıdır" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanan sanık H.B.'nin 4 yıl 2 ay hapis cezasına çaptırılmasına karar verdi. - KASTAMONU

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet, Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa FETÖ'den yargılanan eski öğretmene 4 yıl 2 ay hapis cezası - Son Dakika

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