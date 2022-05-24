FETÖ'den yargılanan eski Yargıtay üyesi Kamuran Çokal'a 6 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika
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FETÖ'den yargılanan eski Yargıtay üyesi Kamuran Çokal'a 6 yıl 3 ay hapis cezası

24.05.2022 15:11
FETÖ'den yargılanan eski Yargıtay üyesi Kamuran Çokal'a 6 yıl 3 ay hapis cezası

Eski Yargıtay üyesi Kamuran Çokal, hakkındaki hükmün Yargıtay Ceza Genel Kurulunca bozulması üzerine yeniden yargılandığı davada Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eski Yargıtay üyesi Kamuran Çokal, hakkındaki hükmün Yargıtay Ceza Genel Kurulunca bozulması üzerine yeniden yargılandığı davada Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 3. Ceza Dairesinde görülen davanın duruşmasında sanık Çokal ile avukatı hazır bulundu.

Savunma yapan Çokal, üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek, beraatine karar verilmesini talep etti.

Duruşmaya verilen müzakere arasından sonra mahkemeye başkanlık eden daire üyesi Hakan Yüksel, hükmü açıkladı.

Buna göre Çokal, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapse mahkum edildi.

Çokal'a, 6 Mayıs 2019'da 7 yıl 6 ay hapis cezası verilmiş, bu karar Yargıtay Ceza Genel Kurulunca bozulmuştu.

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Kaynak: AA

Fetullahçı Terör Örgütü, Yargıtay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FETÖ'den yargılanan eski Yargıtay üyesi Kamuran Çokal'a 6 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika


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