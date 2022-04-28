FETÖ'den yargılanan eski Yargıtay üyesi Muharrem Karayol'un tutukluluğunun devamı kararlaştırıldı - Son Dakika
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FETÖ'den yargılanan eski Yargıtay üyesi Muharrem Karayol'un tutukluluğunun devamı kararlaştırıldı

28.04.2022 16:00
FETÖ'den yargılanan eski Yargıtay üyesi Muharrem Karayol'un tutukluluğunun devamı kararlaştırıldı

FETÖ'nün Yargıtay yapılanmasında "ceza daireleri genel sorumlusu" olduğu ileri sürülen eski Yargıtay üyesi Muharrem Karayol'un, FETÖ üyeliğinden yargılanmasına devam edildi.

FETÖ'nün Yargıtay yapılanmasında "ceza daireleri genel sorumlusu" olduğu ileri sürülen eski Yargıtay üyesi Muharrem Karayol'un, FETÖ üyeliğinden yargılanmasına devam edildi.

Yargıtay Ceza Genel Kurulunun bozma kararı sonrası ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 3. Ceza Dairesinde yeniden görülen duruşmada, tutuklu sanık Karayol duruşma salonunda hazır edildi, avukatı mazeret dilekçesi vererek duruşmaya katılmadı.

Duruşmada, Daire Başkanı Muhsin Şentürk tarafından Cumhuriyet savcısına söz verildi.

Bir önceki duruşmada sunduğu esasa ilişkin mütalaasını tekrarladığını belirten savcı, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Duruşmada avukatının bulunmaması nedeniyle Karayol, esas hakkındaki savunmasını yapmadı.

Diyecekleri sorulan sanık Karayol, Yargıtay Ceza Genel Kurulunun hakkındaki hükmü bozmasının ardından yeniden yargılandığını anımsatarak, yaklaşık 6 yıldır tutuklu kaldığını dile getirdi ve tahliyesini istedi.

Duruşmaya verilen aranın ardından Daire Başkanı Şentürk, sanık Muharrem Karayol'un tahliye talebinin reddedilerek tutukluluk halinin devamına karar verildiğini açıkladı.

Davanın görülmesine 26 Mayıs'ta devam edilecek.

Hapis cezası bozulmuştu

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından tutuklanan Karayol, yargılandığı Yargıtay 9. Ceza Dairesince 19 Kasım 2019'da "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 14 yıl 3 ay hapse mahkum edilmiş, hükümde, Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesindeki indirim uygulanmamıştı.

Yargıtay Ceza Genel Kurulunun bu kararı bozması üzerine dava dosyası, yeniden görülmek üzere Yargıtay 3. Ceza Dairesine gelmişti.

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Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet, Yargıtay, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel FETÖ'den yargılanan eski Yargıtay üyesi Muharrem Karayol'un tutukluluğunun devamı kararlaştırıldı - Son Dakika


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