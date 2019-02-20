Fetö'den Yargılanan Hakime 6 Yıl 3 Ay Hapis
1 saat önce
Samsun'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapmasında yargılanan bir hakim 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılırken, yine kendisi gibi hakim olan eşi ise beraat etti.
Samsun
'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapmasında yargılanan bir hakim 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılırken, yine kendisi gibi hakim olan eşi ise beraat etti. Tokat
'ta hakimken haklarında FETÖ soruşturması kapsamında dava açılan Mustafa E. ile yine hakim olan eşi Saniye E.'nin yargılanması sona erdi. Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın son duruşmasında mahkeme, tutuksuz olarak yargılanan Mustafa E.'yi "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırırken, yine tutuksuz olarak yargılanan hakim eşi Saniye E. ise beraat etti. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:56 Kaynak: İHA
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