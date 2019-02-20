Son Dakika Haberleri: Fetö'den Yargılanan Hakime 6 Yıl 3 Ay Hapis

Fetö'den Yargılanan Hakime 6 Yıl 3 Ay Hapis

1 saat önce

Samsun'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapmasında yargılanan bir hakim 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılırken, yine kendisi gibi hakim olan eşi ise beraat etti.

Fetö'den Yargılanan Hakime 6 Yıl 3 Ay Hapis, System.String[]
Samsun'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapmasında yargılanan bir hakim 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılırken, yine kendisi gibi hakim olan eşi ise beraat etti.

Tokat'ta hakimken haklarında FETÖ soruşturması kapsamında dava açılan Mustafa E. ile yine hakim olan eşi Saniye E.'nin yargılanması sona erdi. Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın son duruşmasında mahkeme, tutuksuz olarak yargılanan Mustafa E.'yi "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırırken, yine tutuksuz olarak yargılanan hakim eşi Saniye E. ise beraat etti. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:56 Kaynak: İHA

Samsun, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Rasim Ozan Kütahyalı'ya 2 Yıl Hapis Evli Adamın Genç Kıza, "Senden Hoşlanıyorum, Sana Kanım Kaynıyor" Sözleri Taciz Sayıldı

Gözaltındaki Arkadaşını Merak Eden Hırsızların Akıbeti Aynı Oldu Komşusunun İç Çamaşırlarını Çaldı, "Aşk Kurbanı Oldum" Dedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 18:08:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fetö'den Yargılanan Hakime 6 Yıl 3 Ay Hapis
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]