Fetö'den Yargılanan Jandarma Komutanına Müebbet Hapis
58 dakika önce
15 Temmuz darbe girişiminde Manisa İl Jandarma Komutanlığındaki olaylara ilişkin 2'si tutuklu 7 sanığın yargılandığı davada, eski İl Jandarma Komutan Vekili albay Ahmet Çiçek müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 07:08 Kaynak: İHA
15 Temmuz darbe girişiminde Manisa
İl Jandarma
Komutanlığındaki olaylara ilişkin 2'si tutuklu 7 sanığın yargılandığı davada, eski İl Jandarma Komutan Vekili albay Ahmet Çiçek
müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Manisa 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, sanıkların son savunmalarını yapmalarının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, görevinden ihraç edilen ve tutuklu olarak yargılanan eski İl Jandarma Komutan Vekili Albay Ahmet Çiçek'e, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan müebbet hapis cezası, yine tutuklu yargılanan eski Yunusemre
İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen Salih Uyar'a, 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti tutuksuz yargılanan diğer 5 sanığın da beraatine karar verdi. - MANİSA
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