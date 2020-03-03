Son Dakika › Güncel › FETÖ'den yargılanan komedyen Atalay Demirci, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 5 yıl... - Son Dakika
FETÖ'den yargılanan komedyen Atalay Demirci, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıl...
6 saat önce
FETÖ'den yargılanan komedyen Atalay Demirci, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 06:38 Kaynak: AA
FETÖ'den yargılanan komedyen Atalay Demirci, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Son Dakika Yunanlar, üzerinde Türk bayrağı baskılı tişört bulunan mülteciyi darp etti Bakan Soylu, Yunanistan'ın yeni iltica başvurusu almama kararına çok sert tepki gösterdi Rusya'dan Türkiye ile ilişkileri gerecek mülteci iddiası: 130 bin kişiyi Yunanistan'a göç etmeye zorluyorlar Yunanistan'a desteğe giden Charles Michel Türkiye'ye geliyor