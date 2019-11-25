Son Dakika Haberleri: FETÖ'den yargılanan pilota beraat
Son Dakika Güncel FETÖ'den yargılanan pilota beraat - Son Dakika

FETÖ'den yargılanan pilota beraat

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Dalaman'dan İstanbul'a götüren uçağın pilotu Barış Yurtseven, "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği" suçlamasıyla yargılandığı davada beraat etti.

FETÖ'den yargılanan pilota beraat, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Dalaman'dan İstanbul'a götüren uçağın pilotu Barış Yurtseven, "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği" suçlamasıyla yargılandığı davada beraat etti.

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına Yurtseven ve avukatı katıldı.

Esas hakkındaki savunmasını yapan Yurtseven, FETÖ üyesi olmadığını belirterek, hakkında beraat kararı verilmesini talep etti.

Savunmanın ardından hükmü açıklayan mahkeme heyeti, sanık savunmasını ve mevcut delil durumunu göz önünde bulundurarak Yurtseven'in beraatine hükmetti.

Recep Tayyip Erdoğan, Dalaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 06:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çiğdem'i öldüren sevgilisi: Saçının teline zarar gelmesini istemezdim
25 öğrencisine istismarla suçlanan öğretmen, sınıfın camlarını kağıtla kapatmış! Sevgilisini bıçaklayarak öldürdü, savunması pes dedirtti: Korkutmak istedim Ukraynalı kadını bir eliyle boğarak öldürürken, diğer eliyle cinsel istismara devam etmiş!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 00:52:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: FETÖ'den yargılanan pilota beraat
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]