FETÖ'den yargılanan sanık 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

FETÖ'den yargılanan sanık 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı

27.04.2022 11:01
FETÖ'den yargılanan sanık 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Kastamonu'da FETÖ/ PDY silahlı terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan sanık, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kastamonu'da FETÖ/ PDY silahlı terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan sanık, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığında Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde öğretmenken görevinden ihraç edilen M.K. hakkında açılan dava, Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam etti. Tutuksuz yargılanan M.K., SEGBİS sistemiyle katıldı.

Duruşmada Cumhuriyet Savcısı, M.K.nin 'terör örgütüne üye olma', 'sohbet yoluyla suça teşvik etme' suçlarından cezalandırılmasını ve hüküm ile birlikte sanığın tutuklanmasını talep ederek, mütalaasını mahkemeye sundu.

Mütalaa hakkında savunma yapan sanık M.K., "Tutuklama talebini kabul etmiyorum. Bildiğim her şeyi anlattım. 9 aylık hamilelik sürecimi cezaevinde geçirdim. Sıkıntılı günler geçirdim. Bir daha böyle şeyler yapmayacağım. Beraatını talep ediyorum" dedi.

Daha sonra mahkeme heyeti, M.K.'yi 5 yıl hapis cezasına çarptırarak, tutuklanmasına yer olmadığına karar verdi. - KASTAMONU

YORUMLAR
500
'Bylock' kullanıcısı eski öğretmene 6 yıl 3 ay hapis cezası 'Bylock' kullanıcısı eski öğretmene 6 yıl 3 ay hapis cezası Manisa'da FETÖ operasyonu: 2 gözaltı Manisa'da FETÖ operasyonu: 2 gözaltı

Paralel Devlet Yapılanması, Fetullahçı Terör Örgütü, Terör Örgütü, Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa FETÖ'den yargılanan sanık 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika


Son Dakika
10:57 İçişleri Bakanlığı maske zorunluluğunu kaldıran genelgeyi 81 il valiliklerine yolladı!
10:53 Erkekler için doğum kontrol hapı çalışmalarında sona gelindi: Gebeliği yüzde 99 oranında engelliyor
10:50 Herkes Kürt oylarının peşinde! Araştırmacı Yeğen: İktidar nötralize etmek, muhalefet yanına çekmek istiyor
10:46 Altılı masa atağa geçti: Bugün 3 farklı komisyon toplanacak!
10:38 5 yıllık evlilik tek celsede bitti! Ceren Monay Fransız eşinden boşandı
10:34 Bakan Akar, Pençe-Kilit Operasyonu'ndaki son durumu paylaştı: 57 terörist etkisiz hale getirildi
10:27 Eski AK Partili vekil Gezi kararını eleştirince Uşak Valisi olan eşi merkeze çekildi
10:09 Seda Sayan yeni eşiyle arasındaki yaş farkı haberlerine fena bozuk: Adamın 11 yaşında çocuğu var
10:06 İktidar da muhalefet de "dönsünler" derken, "Suriye'ye dönmem" diyen mültecilerin oranı yüzde 78'e çıktı
10:02 Doğu Perinçek'ten Gezi kararlarına tepki: Gezi'de biz de vardık, güçleri yetiyorsa beni de alsınlar!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 11:10:37. #1.13#
SON DAKİKA: FETÖ'den yargılanan sanık 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement