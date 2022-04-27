FETÖ'den yargılanan sanık 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika

Kastamonu'da FETÖ/ PDY silahlı terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan sanık, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığında Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde öğretmenken görevinden ihraç edilen M.K. hakkında açılan dava, Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam etti. Tutuksuz yargılanan M.K., SEGBİS sistemiyle katıldı.

Duruşmada Cumhuriyet Savcısı, M.K.nin 'terör örgütüne üye olma', 'sohbet yoluyla suça teşvik etme' suçlarından cezalandırılmasını ve hüküm ile birlikte sanığın tutuklanmasını talep ederek, mütalaasını mahkemeye sundu.

Mütalaa hakkında savunma yapan sanık M.K., "Tutuklama talebini kabul etmiyorum. Bildiğim her şeyi anlattım. 9 aylık hamilelik sürecimi cezaevinde geçirdim. Sıkıntılı günler geçirdim. Bir daha böyle şeyler yapmayacağım. Beraatını talep ediyorum" dedi.

Daha sonra mahkeme heyeti, M.K.'yi 5 yıl hapis cezasına çarptırarak, tutuklanmasına yer olmadığına karar verdi. - KASTAMONU