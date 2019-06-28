Son Dakika Haberleri: FETÖ duruşmasında eski emniyet personeline 7 yıl 6 ay hapis
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FETÖ duruşmasında eski emniyet personeline 7 yıl 6 ay hapis

1 saat önce

Kırşehir'de FETÖ/PDY'ye ilişkin davada, eski emniyet personeli sanık, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ duruşmasında eski emniyet personeline 7 yıl 6 ay hapis, System.String[]
Kırşehir'de FETÖ/PDY'ye ilişkin davada, eski emniyet personeli sanık, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kırşehir 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya,SEGBİS yönetimi ile tutuklu olduğu cezaevinden katılan sanık A.K., son savunmasını yaptı.

Sanık A.K., hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, Bylock kullanmadığını programının telefonundaki internetini WİFİ yoluyla paylaştığını söyledi.

Mahkeme heyeti, sanık A.K., "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay  hapis cezasına hükmetti. - KIRŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 01:34 Kaynak: İHA
Kırşehir, 3. Sayfa
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