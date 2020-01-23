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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e en yakın isimlerden olan ve örgüt içerisinde "Kadim Abi, İrşatçı"...
6 saat önce
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e en yakın isimlerden olan ve örgüt içerisinde "Kadim Abi, İrşatçı" gibi sıfatlarla tanınan Yusuf Pekmezci, İzmir'de "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 01:53 Kaynak: İHA
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e en yakın isimlerden olan ve örgüt içerisinde "Kadim Abi, İrşatçı" gibi sıfatlarla tanınan Yusuf Pekmezci, İzmir'de "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - İZMİR
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