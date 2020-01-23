FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e en yakın isimlerden olan ve örgüt içerisinde "Kadim Abi, İrşatçı"... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e en yakın isimlerden olan ve örgüt içerisinde 'Kadim Abi, İrşatçı'... - Son Dakika

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e en yakın isimlerden olan ve örgüt içerisinde "Kadim Abi, İrşatçı"...

6 saat önce

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e en yakın isimlerden olan ve örgüt içerisinde "Kadim Abi, İrşatçı" gibi sıfatlarla tanınan Yusuf Pekmezci, İzmir'de "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e en yakın isimlerden olan ve örgüt içerisinde

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e en yakın isimlerden olan ve örgüt içerisinde "Kadim Abi, İrşatçı" gibi sıfatlarla tanınan Yusuf Pekmezci, İzmir'de "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - İZMİR

İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 01:53 Kaynak: İHA
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