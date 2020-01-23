FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e en yakın isimlerden olan ve örgüt içerisinde "Kadim Abi, İrşatçı" gibi sıfatlarla tanınan Yusuf Pekmezci, İzmir'de "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - İZMİR