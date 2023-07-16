FETÖ Elebaşı Fetullah Gülen'in Yaşadığı Yere Gösteriler Düzenlendi - Son Dakika
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FETÖ Elebaşı Fetullah Gülen'in Yaşadığı Yere Gösteriler Düzenlendi

16.07.2023 01:19

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yaşadığı yere araçlar ve uçakla gösteriler düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı iletişim Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında ABD'nin New York ve Pensilvanya eyaletinde anma törenleri ve gösteriler düzenlendi. Pensilvanya semalarına yönelen bir uçak, kuyruğuna asılı dev pankartta, '15 Temmuz 2016'da 253 masumun canına kıyanlar, size tahmin ettiğinizden çok daha yakın bir yerde yaşıyor.' ifadelerini taşıyan mesajı yaydı. Ayrıca, Türk bayrağı ve darbe girişimi gecesinden fotoğraflarla birlikte 'Demokrasinin Zaferi' yazan iki araç, FETÖ elebaşının bulunduğu Saylorsburg sokaklarında tur attı. New York'taki Times Meydanı'nda düzenlenen anma töreninde ise Türk bayraklarıyla donatılmış dijital panoda '15 Temmuz Demokrasi Zaferi' mesajı yayımlandı ve 253 ayakkabıyla şehitler temsil edildi.

15 Temmuz'un 7. yıl dönümünde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in yaşadığı, ABD'nin Pensilvanya eyaletinde araçlar ve uçakla gösteriler düzenlendi. Pensilvanya semalarına yönelen bir uçak, kuyruğuna asılı dev pankartta, "15 Temmuz 2016'da 253 masumun canına kıyanlar, size tahmin ettiğinizden çok daha yakın bir yerde yaşıyor." ifadelerini taşıyan mesajı yaydı.

ANMA TÖRENLERİ DÜZENLENDİ

Cumhurbaşkanlığı iletişim Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında ABD'nin New York ve Pensilvanya eyaletinde anma törenleri ve gösteriler düzenledi. New York'un ardından Pensilvanya semalarına yönelen bir uçak, kuyruğuna asılı dev pankartta, "15 Temmuz 2016'da 253 masumun canına kıyanlar, size tahmin ettiğinizden çok daha yakın bir yerde yaşıyor." ifadelerini taşıyan mesajı yaydı.

253 AYAKKABI SERGİLENDİ

Diğer taraftan ışıklı tabelalarda, Türk bayrağı ve darbe girişimi gecesinden fotoğraflarla birlikte, "Demokrasinin Zaferi" yazan iki araç, FETÖ elebaşının bulunduğu Saylorsburg sokaklarında sabahtan yerel saatle 16.00'ya kadar tur attı.
New York'taki Times Meydanı'nda düzenlenen anma töreninde ise Türk bayraklarıyla donatılmış dijital panoda gün boyu "15 Temmuz Demokrasi Zaferi" mesajı yayımlandı. 15 Temmuz şehitlerini temsilen 253 ayakkabının sergilendiği alanda, konser dinletisi gerçekleştirildi.
Kaynak: AA
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SON DAKİKA: FETÖ Elebaşı Fetullah Gülen'in Yaşadığı Yere Gösteriler Düzenlendi - Son Dakika
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