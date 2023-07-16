FETÖ Elebaşı Fetullah Gülen'in Yaşadığı Yere Gösteriler Düzenlendi

15 Temmuz'un 7. yıl dönümünde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in yaşadığı, ABD'nin Pensilvanya eyaletinde araçlar ve uçakla gösteriler düzenlendi. Pensilvanya semalarına yönelen bir uçak, kuyruğuna asılı dev pankartta, "15 Temmuz 2016'da 253 masumun canına kıyanlar, size tahmin ettiğinizden çok daha yakın bir yerde yaşıyor." ifadelerini taşıyan mesajı yaydı.

ANMA TÖRENLERİ DÜZENLENDİ

253 AYAKKABI SERGİLENDİ